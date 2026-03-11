Община Бургас предприема действия за значително подобряване на условията в социална услуга „Център за временно настаняване“, разположена в кв. „Акациите“. За целта местната администрация предлага да подготви проектно предложение за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика за ремонт и реконструкция на сградата, в която се предоставят услугите. Предложението ще бъде разгледано на предстоящата на 17 март сесия на Общинския съвет.

Сградата, в която се предоставят услугите, има нужда от ремонтни дейности и подобряване на материално-битовите условия. Планираните дейности са насочени към осигуряване на по-добра, по-сигурна и по-достойна среда за хората и семействата, които ползват временен подслон в услугата. Сред основните предвидени подобрения са: ремонтиране на стаите на потребителите, обновяване на санитарните и хигиенните възли, ремонт на коридорите и общите вътрешни пространства и подмяна и обновяване на електрическата инсталация в цялата сграда.

Реализирането на проекта ще допринесе за значително подобряване на материалната база на социалните услуги, повишаване качеството на предоставяната подкрепа и създаване на по-добри условия за временно настаняване на хора в риск, както и за по-добра работна среда за служителите.

Центърът за временно настаняване предоставя подкрепа на лица и семейства, останали без подслон или изпаднали в кризисна ситуация, като основната му цел е да осигури временен подслон, безопасна среда и социална подкрепа за преодоляване на труден житейски период. Именно затова подобряването на условията в сградата е важна стъпка към повишаване качеството на социалната грижа в Бургас.