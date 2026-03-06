Община Бургас предупреждава шофьорите за ремонт по главния път I-9 в участъка между Бургас и Варна. Строително-монтажните дейности ще се извършват на 9 и 10 март 2026 г. (понеделник и вторник) в интервала от 10:30 до 16:30 часа. И ще бъдат съсредоточени в средната разделителна ивица в района на пътните възли „Сарафово“ и „Каблешково“.

Заради дейностите ще бъде въведена временна организация на движението. В участъка от Поморие към Бургас пътното платно ще бъде временно стеснено, като трафикът ще преминава само в една лента.

От местната администрация призовават водачите да се движат с повишено внимание, да следват поставената сигнализация и стриктно да спазват правилата за безопасност при преминаване през ремонтния участък.