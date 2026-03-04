МВР е в истински ступор. След директорите на ГДНП, ГДБОП, Жандармерията и СОБТ, вече са отстранени и техните заместници. Това научи Евроком от свои източници във вътрешното ведомство. „В момента е спряна работата по всички дела, за да се види накъде ще „задуха“ вятъра“, коментираха пред медиите ни ченгета.

Днес са освободени и зам.-директорите на въпросните структури. Предполага се, че метлата ще се „развърти“ още от утре и тя ще е насочена и към началниците на отдели. Засега се знае, че директор на ГДБОП ще е Мартин Златков.

По времето, когато МВР се ръководеше от Цветан Цветанов, той беше пратен да оглави звеното „БОП“ във Велико Търново. През последните години е бил в специализираното звено на ГДБОП, ангажирано с работа под прикритие. Знае се, че те действат особено близко с партньорските служби и то главно американските. Предполага се, че Златков може да е посочен или одобрен именно от експерти по сигурност отвъд Океана.

За директор на ГДНП се спряга настоящият зам.-шеф на ведомството – Емил Пармаков.