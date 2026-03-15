Плодовете поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Най-много поскъпват портокалите - със 7,41 на сто до 1,34 евро за килограм. Цената на мандарините е нагоре с 5,19 на сто до 1,52 евро за килограм, на бананите - с 4,29 на сто до 1,58 евро за килограм, на лимоните - с 4,28 на сто до 2,13 евро за килограм, информира БТА. Поевтиняват единствено ябълките - с 0,20 на сто до 1,23 евро за килограм.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при доматите - с 10,40 на сто до 2,15 евро за килограм, следвани от зелето, чиято цена се вдига с 6,93 на сто до 0,54 евро за килограм. Зелените чушки са с 3,81 на сто нагоре и се търгуват по 3 евро за килограм, а червените чушки се предлагат с 5,14 на сто повече - по 2,76 евро за килограм. Поскъпва също зрелият лук кромид, който се търгува с 6,67 на сто повече - по 0,48 евро за килограм.

Поевтиняват краставиците - с 6,07 на сто до 2,32 евро за килограм, тиквичките - с 6,05 на сто до 2,68 евро за килограм, както и морковите - с 1,56 на сто до 0,63 евро за килограм. Без промяна е цената на картофите, които са търгуват по 0,48 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 1,04 на сто до 5,96 евро за килограм, а тази на кашкавала „Витоша“ - с 0,73 на сто до 9,53 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 13,67 на сто и се продава по 0,79 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е надолу - с 2,64 на сто до 1,20 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,30 на сто и то се търгува по 1,69 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,50 на сто до 3,55 евро за килограм, а яйцата (размер М) са по-евтини с 1,12 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,46 на сто нагоре до 1,64 евро за килограм. Зрелият фасул поевтинява с 1,75 на сто до 1,97 евро за килограм, а лещата - с 1,23 на сто до 2,00 евро за килограм.

Брашното тип 500 поскъпва с 2,63 на сто до 0,78 евро за килограм. С 1,59 на сто се повишава цената на олиото - до 1,76 на евро за литър. Захарта остава без промяна и се търгува по 0,89 евро за килограм.