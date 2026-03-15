След петиция срещу разделянето на остров "Св. Св. Кирик и Юлита" в Созопол, служебното правителство разглежда отново казуса със спорното решение. Какво предизвика недоволството на учени и общественици – анализ на Мария Чернева в рубриката "След новините", пише БНТ.

Решение на Министерския съвет от януари разделя остров "Св. Св. Кирик и Юлита" на две. Близо половината от територията на острова се отнема от министерство на културата и се предоставя на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждане и поддържане на пристанищно съоръжение - кей за пътнически кораби и вълнолом.

За острова, който от десетилетия е почти недостъпен с опасни и рушащи се сгради, това трябва да е добра новина. Но решението на кабинета взриви учени, археолози, общественици и местната общност. Най-вече заради основния мотив за решението – територии с отпаднала необходимост.

Проф. арх. Тодор Кръстев - председател на Българския национален комитет на ИКОМОС: "Много лоша формулировка. Отпаднала необходимост е абсолютно брутална формулировка. Необходимостта изобщо не е отпаднала."

Юлиян Попов – служебен министър на околната среда и водите: "Аз не мисля, че каквото и да било, там е с отпаднала необходимост."

Тихомир Янакиев – кмет на Созопол: "Ние сме против неизвестността, която съпътства това намерение."

гл. ас. д-р Найден Прахов – директор на Център за подводна археология: "С този акт се зачерква един проект, който е за създаването на този музеен научно изследователски и културен център."

Аспасия Порожанова - Инициативен комитет срещу разделянето на острова: "Ние не искаме това да се случи."

Гинка Желева – Инициативен комитет срещу разделянето на острова: "Ние искаме да се възстанови историята на града ни."