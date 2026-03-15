Лош път изкара жителите на Каблешково на протест. Към тях се присъединяват и жители на съседните населени места. Те съобщават, че пътят между Бургас и Каблешково е много лош, съобщава БНТ.

Недоволството на местните жители ескалира след години на сигнали за разбита настилка, коловози, липсваща маркировка, както и изключително опасни участъци. Всеки ден десетки хора са принудени да се движат по този път, за да стигнат до работните си места в Бургас. Пътят е и алтернативен маршрут към Слънчев бряг и към Несебър.

За по-малко от месец това е втори протест, а исканията им са за спешни дейстявия. Жителите вече са внесли подписка, която е подкрепена от над 3600 души, които настояват за цялостна реконструкция на трасето. Важно е да кажем, че участъкът не е ремонтиран от над 35 години.

“До преди няколко седмици, преди да закърпят положението някак, просто беше ужасно. Ние всеки ден пътувахме с страх за живота си. Спукани гуми, изкривени джанти, просто ужас. При дъждовете пътя се наводнява до половината”, каза организаторът на протеста Людмил Иванов.

От Агенция "Пътна инфраструктура" заявиха в писмена позиция до, че е планиран основен ремонт на трасето, но без конкретни срокове, а до тогава ще се извършват само единствено текущи ремонти. Жителите тук са готови да продължат да изразяват своето недоволство, като планират дори и затваряне на участъка.