Кметът на Бургас Димитър Николов се срещна с делегация от кметове на турски градове, пред които представи развитието на Бургас и ключовите проекти с перспектива за бъдещо сътрудничество. Основен акцент в разговорите бяха възможностите за партньорство в областта на образованието, здравеопазването, науката и икономиката.

В състава на турската делегация участваха: Фетхи Яшар – кмет на Йенимахалле, област Анкара;Хюсеин Джан Гюнер – кмет на Чанкая, област Анкара; Адем Баръш Ашкън – кмет на Елмадаг, област Анкара;Казъм Курт – кмет на Одунпазаръ, област Ескишехир; Ахмет Йокюзджюоглу – кмет на Алашехир, област Маниса;Салим Чорук – генерален секретар на Съюза на общините в Централен Анадол; Ерджан Йозалп – кмет на Визе, област Къркларели ;Мустафа Алтънташ – кмет на Ахметбей, област Къркларели; Исмаил Йозен – кмет на Къйъкьой, област Къркларели ; Серхад Гюней – председател на Стоковата борса в Къркларели. От българската страна участие в срещата взеха и кметът на Камено Жельо Върдунски и директорът на Дирекция " Икономическия дейности" в Община Бургас Ивелина Стратева.

По време на срещата Николов представи проекта за изграждане на нова детска болница в Бургас, която ще разполага с 26 клиники и отделения и ще обслужва деца от цяла Югоизточна България. Той подчерта, че общината е отворена за партньорства с подобни лечебни заведения в Турция, с цел обмен на опит в сферата на медицината и науката.

Кметът уточни още, че в Бургас има факултет по медицина, както и редица други специалности, които предлагат обучение на английски език и са достъпни за чуждестранни студенти.

Николов представи и проекта за изграждане на нов студентски кампус със сгради за обучение и спорт, който ще бъде готов през следващата година. Кампусът ще създаде същи добри условия за студентски обмен и международно сътрудничество между университетите.

В рамките на срещата бяха представени и спортните проекти на града, включително кандидатурата на Бургас за домакинство на големи международни събития, както и мащабни инфраструктурни проекти.

Обсъдено бе и икономическото сътрудничество, като бе припомнено, че миналата година Бургас беше домакин на Икономическия форум България – Турция, в който взеха участие над 180 турски компании. Отбелязан бе и нарастващият интерес на турски фирми да инвестират в индустриалните зони на града.

Срещата потвърди интереса и на двете страни за задълбочаване на партньорството и реализиране на съвместни проекти между българските и турските общини.