Депутатите въведоха задължителна регистрация на електрическите тротинетки и техните собственици. Промените в закона за движението по пътищата бяха скоростно приети на първо и второ четене в едно заседание.

В хода на дебата бяха цитирани анализи, според които електрическите тротинетки се очертават като нарастващ риск в градската среда. През 2025 г. например са регистрирани 429 пътнотранспортни произшествия с участие на тротинетки, при които четирима души са загинали, а 432 са ранени, от които 111 – тежко.

Измененията предвиждат в единния национален регистър, освен информация за собствениците, да се вписва и фабричен или сериен номер, марка, модел, постоянна номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост, собствена маса, област и община, в която е извършена регистрацията, регистрационен номер на електрическата тротинетка. До три месеца правителството трябва да приеме наредба за прилагането на новите текстове, а до пет месеца да бъде изграден и регистърът.

Министерството на електронното управление поема ангажимент да изгради и поддържа единен национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства, без финансов ангажимент за общините. Общините ще имат достъп до регистъра и ще извършват регистрацията на тротинетките на своите жители по ясен и унифициран ред, обясни вносителят на промените Кирил Добрев (БСП). Всяка тротинетка ще получава идентификационен номер, видим за всички компетентни органи и ще подлежат на контрол.

Това много ще улесни МВР при контрола, както и застрахователите, обясни Добрев. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ ще изработи унифицирана наредба, която да бъде приета от Министерския съвет. Така ще има еднакви правила за цялата страна, а не 265 различни режима.

С промените се дава възможност за монтиране върху светофарите на устройства, предназначени за контрол на правилата за движение и за видеонаблюдение, съобщава БТА. „Слагаме край на дългогодишна правна неяснота дали автоматизирани системи за контрол могат да се монтират върху светофари. В момента липсата на изричен текст води до спорове между институции и дори до отпадане на доказателства в съда. Това е недопустимо, особено на кръстовища със светофари, където ежедневно преминават деца, възрастни хора и хора с увреждания", коментира Кирил Добрев.