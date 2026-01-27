Община Бургас ще съфинансира цялостната реконструкция на пътя Бургас – Долно Езерово, за да се осъществи ремонтът на отсечката колкото се може по-бързо. Току що общинските съветници приеха докладната на кмета Димитър Николов.

Предложението му влезе извънредно в дневния ред на местния парламент, тъй като в момента Агенция „Пътна инфраструктура“ приема инвестиционната си програма. „Ние сме едни от малкото градове в страната, които са готови да вложат собствени средства в чужда инфраструктура“, уточни кметът и допълни, че Бургас влиза в тежка конкуренция с останалите общини в страната, които очакват АПИ да ремонтира пътища на тяхна територия.

Отсечката е част от републиканската пътна мрежа и е в изключително тежко състояние. Въпреки че ремонтът е ангажимент на държавата, Община Бургас изготви за своя сметка техническия проект и го дари на АПИ. Проектът предвижда изграждането на две пътни връзки, велоалея и две локални улици, което ще облекчи трафика и ще обезопаси цялостно движението.

„В началото АПИ искаха пътят да е само от две ленти с разширен габарит на платната. Твърдяха, че трафикът не предполага повече платна. Ние не се съгласихме, привлякохме специалисти и направихме ново обследване. Убедихме ги, че е необходимо трасето да е с 4 ленти. Ще има два локала, за да се осигури достъпа до фирмите в района по време на ремонта“, коментира по време на дебатите кметът Димитър Николов.

След ремонта отсечката ще продължи естествено разширената и ремонтирана ул. „Одрин“. Това ще осигури връзката между градската територия и промишлените зони на територията на Бургас.