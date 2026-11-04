Битовите потребители няма да плащат повече за ток и парно до края на регулаторния период, който изтича в края на юни, а за бизнеса има компенсации, които се изплащат навреме. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

Напълно разбираеми са притесненията на гражданите и на бизнеса във връзка с покачването на цените. Прави се паралел със ситуацията от 2022 г. с рекордни нива на цените, които все още не са достигнати, но тенденцията върви в тази посока, каза тя.

Петрова призова да не се всява допълнително напрежение.

По думите ѝ дружествата в системата на енергетиката са подготвени за предстоящия зимен сезон и изпълняват задълженията си, за да осигурят енергия.

Има увеличение на цената на природния газ, който продава „Булгаргаз“, но все още сме съществено под пазарните нива. Ефектът по отношение на топлофикациите ще бъде компенсиран чрез наличните законни механизми, отбеляза Петрова.