Изявление на турския министър на транспорта, в което той съобщава, че в строежа на АМ “Черно море” ще участват и български фирми и специалисти, стана повод за критики към управляващите от страна на партия “Възраждане”.

Председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, в публикация в социалната мрежа критикува остро министър-председателя.

“След като заради него плащаме по 1.1 млн лв на ден на Турция (договорът с "Боташ"), отново той даде 33% от потенциалното газово находище "Хан Тервел" в Черно море на Турция, а сега подарява и магистрала "Черно море" на Турция. Впрочем, за последното Радев каза, че е лъжа и че нямало да се дава на Турция. И разбира се, отново излъга”, категоричен е Костадинов.

Позовавайки се на статия, публикувана в Българска телеграфна агенция, Костадинов съобщава, че “Възраждане” за пореден път научава от новините за действията на правителството.

“Забележете, че ние научаваме новината не от нашето правителство, а от турския министър на транспорта. Все едно сме турски вилает, а не уж независима държава. Турският министър великодушно ни казва, че в строежа ще участват и български фирми. Разбирай - ще подхвърлят някой грош и на раята. Турският министър казва, че техните специалисти вече са проучили терена на бъдещата магистрала. Забележете - още преди да е подписано каквото и да е съглашение! Ще се повторя, но все едно сме турски вилает, а не уж независима държава. Накрая турският министър директно казва, че Турция ще експлоатира магистралата след изграждането ѝ. Съвсем логично е да си зададем следния въпрос - какво още лъжецът и предателят Радев е решил да подари на Турция? Цяла България или само част от нея?”, коментира решението на българското правителството, за което разбира от турския министър на транспорта, Костадин Костадинов и добавя, че или българските граждани ще премахнат правителството на Радев или то ще унищожи България.

Костадинов коментира и предстоящите президентски избори, като ги описва като избори на “живот и смърт за оцеляването на българската държава" и призовава българските граждани да не се доверяват на настоящите управляващи.

Вчера турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви пред БТА, че в предстоящото строителства на автомагистрала "Черно море“ между Варна и Бургас ще участват активно както турски, така и български фирми и специалисти.

Министър Уралоглу сподели, че на срещите си в София с министър-председателя Румен Радев и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, наред с другите теми от двустранен интерес, са обсъдили и бъдещия строеж на магистрала "Черно море", която се очаква да бъде строена от турски инвеститори.

Тема на разговорите са били формите на сътрудничество и начините, по които този коридор да бъде развит по-добре, отбеляза министърът.

"Особено що се отнася до магистралата, която ще продължи и на север от България – разгледахме сътрудничеството с турските изпълнители. Говорим за магистрала над сто километра, която след това ще се свърже с Румъния. По този въпрос нашите технически делегации вече бяха извършили определени проучвания. Ние също прегледахме тези неща и, честно казано, планираме да ги реализираме в предстоящия период“ обяви министърът.

В отговор на въпроси на БТА за подробности относно пътната карта на предстоящия мащабен строеж Уралоглу заяви, че има стремеж от страна на турските фирми за реализирането на проекта.

"От една страна, имаме такова предложение от българска страна, а от друга — ние със сигурност разполагаме с капацитета да го реализираме. Важно е, че при изпълнението на тази работа тук е ценно да има местни партньори и в проекта задължително да участват български граждани", сподели министърът пред БТА.

Отбелязвайки, че Турция отдава голямо значение на проекта, Уралоглу подчерта, че "за турските инвеститори не стои въпросът само да дойдат, да построят пътя и да си тръгнат“. Според министъра е вероятно проектът да бъде реализиран под формата на публично-частно партньорство и ще продължи дълги години.

"Предвиждаме това да бъде проект, в който ще работят както турски, така и български фирми, работници и инженери", каза в отговора си министърът.

Той обърна внимание, че от гледна точка на Турция граничните пунктове, най-вече "Капъкуле – Капитан Андреево" и "Хамзабейли – Лесово", вече са твърде недостатъчни за предизвикателствата на трафика.

"Работим и по въпроса за нови гранични пунктове. Надявам се, че ще открием нови пунктове както за железопътния, така и за пътния транспорт“, допълни Уралоглу.

В изказването си министърът изрази задоволство от двустранното сътрудничество, както и от срещите си с българския си колега, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, и с министър-председателя Румен Радев.