Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания удължи лиценза за дейността на дружествата от групата „Лукойл“ в България. Новият срок е 29 октомври 2026 г., съобщиха от българското Министерство на икономиката.

Решението е резултат от активен диалог на правителствено ниво, воден от премиера Румен Радев в координация с министерствата на енергетиката и на външните работи. От правителството определиха удължаването като важна стъпка за осигуряване на стабилност и предвидимост за работата на рафинерията.

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията“, коментира вицепремиерът Александър Пулев.

Удължаването на лиценза идва след напрежение около дейността на компанията. В края на юни швейцарското дружество "Литаско" оттегли запорите над „Лукойл Нефтохим Бургас“ след споразумение с държавата. Това се случи след среща на премиера Радев с ръководството на компанията заради заплаха за арбитражен иск срещу България за 3 млрд. евро.

През ноември миналата година, в качеството си на президент, Румен Радев наложи вето на законови промени, свързани с рафинерията, които парбаментът беше приел дни по-рано. Още тогава той подчерта, че е важно да не допусне криза на горивата в страната.

С новия лиценз се разрешават бизнес операции с „Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“. От министерството уточниха, че срокът до 29 октомври 2026 г. е поискан от българската страна с цел синхронизиране с лиценза, издаден от САЩ.