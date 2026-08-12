Кметът на Свети Влас Иван Николов реагира остро на затварянето на плаж „Свети Влас – Изток" днес, след като в района бе установено замърсяване на морската вода.

По думите му от години общината подава сигнали и молби до всички възможни институции и ведомства, отговорни за решаването на проблема с пречиствателната станция в Елените, без обаче да получи реакция.

От своя страна концесионерът на затворения плаж „Венид Бийч" ООД излезе с официална позиция, в която декларира, че няма отношение към причините за възникналия проблем. Според фирмата отговорността е изцяло на ВиК и на собственика на пречиствателната станция, както и на държавните органи, натоварени с контрола върху нейната работа. Концесионерът изрази очакване за спешен и ефективен контакт с институциите именно сега, в разгара на летния туристически сезон, тъй като финансовите щети от затварянето на плажа се понасят единствено от него.

Плаж „Свети Влас – Изток" бе затворен, след като проведени проби показаха наличие на ешерихия коли и ентерококи в морската вода – показатели, водещи до забрана за къпане в засегнатия участък.