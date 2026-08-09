На 12 август се очаква пълно слънчево затъмнение, което ще може да се наблюдава и у нас, но само в крайните северозападни райони на страната като частично затъмнение, съобщиха от Института по астрономия с НАО при БАН.

Пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично слънчево затъмнение от доста обширен регион в северните ширини на нашата планета – от северната част на Русия, Арктика, северната част на Тихия океан, северните части на Северна Америка, Северния Атлантик, по-голямата част от Европа без югоизточните ѝ райони и Западна Африка.

На 12 август от най-северозападните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично слънчево с малка фаза. За Видин то ще започне в 20:27 ч., когато Слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко – до залеза на Слънцето в 20:37 ч. Максималната степен на закриване на слънчевия диск, която ще може да се види, силно зависи от височината на локалния хоризонт на наблюдателя.

Къде ще се наблюдава

Ивицата на пълното затъмнение ще започне от най-северните части на Якутия в Русия. Тя ще прекоси Арктика, ще премине по източното крайбрежие на Гренландия и ще продължи през Северния Атлантик, преминавайки близо до западните брегове на Исландия. След това лунната сянка ще прекоси Испания от северозапад на югоизток, ще премине през Балеарските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море. Затъмнение с най-продължителна пълна фаза - 2 минути и 18 секунди, ще се наблюдава в 20:45 ч. българско време в Северния Атлантик, недалеч на запад-северозапад от бреговете на Исландия.

От Европа най-добри условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение ще има по северното крайбрежие на Испания – районът на градовете Овиедо, Рибадео, Навиа, Луарка, Авилес, Луанко и други. За наблюдател от района на Овиедо максималната фаза ще настъпи в 21:28 ч. българско време, като в същия момент затъмненото Слънце ще бъде на височина 10 градуса над западния хоризонт. Пълната фаза, наблюдавана оттам, ще продължи 1 минута и 48 секунди.