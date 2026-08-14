Апелативният съд в Бургас потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на областния лидер на Движение за права и свободи (ДПС) в Бургас Христо Широков, обвинен за участие в организирана престъпна група с участието на Цветан Мирчев, вече бивш директор на „Водоснабдяване и канализация“ - Бургас, Методи Смилов, екс началник на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във водоснабдителното дружество, и Данаил Динев, техническо лице в компанията.

Според обвинението групата действала от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. на територията на Бургаска област. Четиримата са разследвани за участие в схема, при която десетки хотели по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат хиляди левове под формата на т.нар. „такса спокойствие“, за да избегнат системни проверки, допълнителни начисления за вода и заплахата от спиране на водоснабдяването.

По данни на прокуратурата механизмът на действие бил следният - върху водомерни устройства били поставяни технически средства, с които отчетеното потребление било значително по-ниско от реално използваното количество вода. Разликата между действителното и отчетеното потребление била използвана като основание за събиране на пари в брой от собственици и управители на хотели.

До момента разследването сочи, че схемата може да е засегнала между 30 и 50 хотела. Основната част от проверяваните обекти се намират в община Несебър, включително в Слънчев бряг и Равда, но разследващите не изключват да бъдат установени и други засегнати по Черноморието.

„Таксата спокойствие“ варирала между 10 и 30 хил. лева за обект, като сумите били определяни според мащаба на хотела, капацитета му и броя на туристите. В някои случаи плащанията били извършвани всеки месец, а в други веднъж за сезона.

Според прокуратурата при отказ от страна на хотел да плаща следвали проверки на техническите средства, установяване на нарушения и съставяне на протоколи, след което се изисквало заплащане на начислените суми към ВиК. При неплащане се стигало до спиране на водата.

Четиримата обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, свързано с участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и за извършване на престъпления по чл. 143, чл. 282 и чл. 304б от Наказателния кодекс. За това престъпление законът предвижда от три до десет години лишаване от свобода.

На 8 август Бургаският окръжен съд освободи под домашен арест трима от четиримата обвиняеми по делото- Цветан Мирчев, Методи Смилов и Данаил Динев, а решението беше обявено след заседание, продължило близо шест часа и половина.

Апелативният съд посочва, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за участието на Христо Широков в организираната престъпна група. Той, по данни на разследването, имал лидерска позиция. Магистратите приемат, че в случай на освобождаването му, съществува реална опасност той да въздейства върху свидетели, да съдейства за съгласуване на защитни версии, да затрудни разкриването на обективната истина или да продължи участие в сходна престъпна дейност.

Съдът посочва още, че рискът не произтича единствено от тежестта на повдигнатите обвинения, а и от характера, организацията и мащаба на разследваната престъпна дейност, ролята на обвиняемите, етапа на досъдебното производство и необходимостта да бъде обезпечено нормалното развитие на разследването.

Апелативният съд подчертава, че на този ранен етап ограничаването на възможността Христо Широков да осъществява свободни контакти с останалите обвиняеми и с трети лица е от особено значение за предотвратяване на евентуално неправомерно въздействие върху наказателното производство.

Според въззивния състав са налице данни за трайни връзки и функционална обвързаност между обвиняемите, както и за възможност за координиране на действията им.

Определението на Апелативния съд - Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.