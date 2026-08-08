Гърция е извършила над 1500 инспекции на плажове, използвайки дронове и цифрови инструменти за защита на обществения достъп и прилагане на крайбрежните разпоредби в цялата страна, съобщава гръцкото издание To Vima. Досега са извършени над 1500 инспекции на над 300 плажа и 450 предприятия в цяла Гърция, като властите засилват усилията си за прилагане на новата правна рамка, защитаваща крайбрежните зони и осигуряваща свободен достъп на гражданите до плажовете.

Службите за собственост към Министерството на националната икономика и финансите продължават инспекциите в цялата страна, като се фокусират особено върху райони с голям брой оплаквания.

Новата система за мониторинг вече включва дронове и усъвършенствани технологични инструменти, което засилва инспекциите на място и позволява на властите да идентифицират нарушенията по-бързо. Чрез сътрудничество между Генералния секретариат по публична собственост и Егейския университет се провеждат и дистанционни инспекции, което значително разширява възможностите за наблюдение на плажовете в цялата страна.

Технологиите се използват наред с традиционните полеви инспекции, което позволява на властите да откриват случаи на неразрешено заемане на крайбрежни зони или предприятия, надвишаващи разпределеното им пространство. Този подход прави инспекциите по-целенасочени и ефективни, включително в райони, където редовният физически мониторинг е по-труден.

Ключов инструмент в процеса е приложението MyCoast, чрез което се подават по-голямата част от жалбите, наред с докладите, подадени директно от гражданите до местните служби за недвижими имоти.

Тази година е регистриран най-малък брой жалби в сравнение с предишни години.

В съчетание с констатациите от полеви проверки, спадът показва значително подобрение в съответствието сред бизнеса, опериращ на плажове.

Най-голям брой жалби в цялата страна досега е регистриран в Халкидики, Източна Атика, Цикладите, Додеканезките острови и Кавала. В тези райони вече се провеждат целенасочени инспекционни операции.

При установяване на нарушения властите незабавно налагат предвидените санкции. Най-често срещаните нарушения включват неразрешено заемане на плажове без концесионно споразумение, превишаване на разрешените зони с допълнителни чадъри, шезлонги или други конструкции, възпрепятстване на обществения достъп и непоставяне на необходимата табела.

Наред със засилените инспекции, службите за недвижими имоти са обработили и изключително голям обем заявления за концесия за просто ползване на плажове и крайбрежни зони, като за първи път поемат процеса в цялата страна.