World Paella Day Cup 2026 вече има своите дванадесет финалисти, които на 20 септември ще се изправят един срещу друг в La Marina de València в битка за титлата „Най-добра паеля в света“.

Финалистите идват от дванадесет държави в Америка, Европа и Азия. Единадесет от тях спечелиха мястото си чрез международните полуфинали, проведени през последните месеци в България, Уругвай, Мексико, Еквадор, Колумбия, Румъния, Франция, Швейцария, Дания и Япония. Дванадесетото място тази година е за Великобритания, избрана от организаторите за страна-гост.

Българският представител тази година е Николай Генчев, който спечели оспорваната надпревара на национално ниво през юни в Бургас. Той е третият български представител на световното първенство по паеля след Николай Тодоров и Калоян Колев, които представиха страната ни достойно в последните две световни надпревари.

Голям финал, отворен за публика и за целия свят

Големият финал на World Paella Day Cup ще се проведе на 20 септември 2026 г., в La Marina de València. Дванадесетте финалисти ще приготвят своите паели на живо пред специализирано жури в опит да спечелят престижната титла.

Състезанието ще бъде излъчвано на живо чрез официалния стрийминг на worldpaelladay.org, което ще даде възможност на зрители от цял свят да проследят надпреварата. Това още веднъж подчертава международния характер на събитието, което използва паелята като символ на срещата между различни култури.

Специална подготовка за опознаване на родината на паелята

В дните преди финала дванадесетте готвачи и техните помощници ще участват в специална кулинарна и културна програма, създадена, за да ги запознае с региона, продуктите и традициите, свързани с най-известното валенсианско ястие.

Участниците ще посетят природния парк Албуфера и ще открият Валенсия като една от кулинарните съкровищници на Средиземноморието. Те ще се потопят в културата на ориза, местния пейзаж, традиционните продукти и местата, които разказват историята и произхода на паелята.