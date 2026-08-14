Националната здравноосигурителна каса представя в Бургас инициативата „НЗОК при теб“. Целта - пациентите да имат възможност да зададат всички въпроси, свързани със здравното осигуряване и техните права, да получат индивидуални консултации от експертите на място.



Събитието е в понеделник, 17 август, от 18.00 часа пред Експозиционен център "Флора", а в него ще се включат областният управител на Бургас Дико Диков, кметът Димитър Николов, управителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев и здравни специалисти.



Партньор на инициатилата е актрисата и писател Здрава Каменова.

По време на срещата ще бъдат представени най-често търсените здравни услуги, сред които:

- профилактичните прегледи и направленията;

- извънболничната и болничната медицинска помощ;

- денталната помощ;

- помощните средства, заплащани от НЗОК;

- Европейската здравноосигурителна карта.

По време на срещата ще бъде осигурена възможност за активиране на мобилното приложение еЗдраве, което предоставя достъп до електронното здравно досие и позволява на гражданите да следят извършените медицински дейности, отчетени към НЗОК.