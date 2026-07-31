Температурите през август ще бъдат над климатичните норми. Над абсолютния температурен рекорд за месеца обаче няма да се достигне. Такава прогноза за времето направи синоптикът от НИЗХ Анастасия Стойчева по Нова тв.

През следващите дни сутрешните температури в повечето райони ще бъдат под 20 градуса. През деня обаче температурите в голяма част от страната ще бъдат около и над 35 градуса.

Най-високите температури ще бъдат в крайните югозападни части на страната, Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Доста по-прохладно ще остане през следващите два-три дни по Черноморието. Температурите ще бъдат под 30 градуса. След 3–4 август температурите ще надхвърлят 30 градуса, но няма да достигат 35, както ще бъде във вътрешността на страната.

През по-голямата част от втората половина на първото десетдневие - след 4–5 август, температурите ще бъдат значително по-високи от нормалните за периода. Причината е горещият въздух от Северна Африка, който се пренася към Балканите.

След 5–6 август в много райони минималните температури ще бъдат около и над 20 градуса.

В планината максималните температури ще бъдат около 20-25 градуса, а в някои по-ниски райони – до 30 градуса. Не се очаква развитие на значителна облачност.

През август месец ще има и температури от 40 градуса – първите ще бъдат около средата на следващата седмица – в сряда или четвъртък. След това ще има още леко повишение към края на първото десетдневие.

През повечето дни в по-голямата част от страната няма да има валежи. Ако се развие облачност, тя ще бъде с локален характер.

По-голяма вероятност за такива явления има през втората половина на второто десетдневие на август.

През третото десетдневие ще се редуват слънчеви дни с дни, в които ще има по-съществено понижение на температурите, но без те да падат под климатичните норми.

Стойчева предупреди още да бъдем изключително внимателни заради повишената пожароопасност. Паленето на огън през август е изключително рисковано, както и хвърлянето на цигари на пътя, предупреди тя.