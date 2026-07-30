В телефонен разговор, иницииран от българския министър на външните работи Велислава Петрова, иранският външен министър Абас Арагчи очерта най-новите събития в региона, продължаващата агресия на САЩ срещу Ислямска република Иран, както и действията на САЩ, насочени към ескалиране на напрежението в Западна Азия, предаде иранската агенция ИСНА.

"Одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база "Безмер" с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това свое решение", заяви Арагчи.

"Даването на позволение територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия", посочи иранският министър.

Арагчи цитира Член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, в която се дава определение на термина "агресия”.

Иран ще защити интересите си

В заключение външният министър отново подчерта, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякаква агресия или враждебни действия.

"Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея”, каза още Арагчи.

По време на разговора българският външен министър припомни историята на добрите отношения между двете страни, като заяви, че България не възнамерява да участва във войната и подчерта подкрепата си за дипломацията и за деескалацията в региона, отбелязва ИСНА.

По-рано днес пресцентърът на българското министерството на външните работи съобщи, че министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с Арагчи във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България. Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Министър Петрова е посочила, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и за подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.