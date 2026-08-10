Токсикохимична лаборатория беше открита в сградата на Базовата научно-техническа лаборатория към Областната дирекция на МВР в Бургас. Лентата на новото звено прерязаха директорът на ОДМВР – Бургас, старши комисар Христо Ичев, и началникът на Базовата научно-техническа лаборатория към дирекцията, главен комисар Красимир Киров.

На церемонията по откриването присъстваха кметове на общини от областта, представители на съдебната власт и на различни структури на Министерството на вътрешните работи.

В лабораторията ще се извършват токсикологични и химични анализи на веществени доказателства. Сред основните направления на работа ще бъде установяването на употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на моторни превозни средства.

Лабораторията разполага със специализирана апаратура за газова хроматография и масова спектрометрия, както и с автоматизирана система за подаване и подготовка на пробите. Оборудването дава възможност на експертите да извършват токсикохимични анализи на биологични проби, наркотични вещества и други веществени доказателства.