Синдикатите очакват минималната заплата през 2027 г. да достигне 670-680 евро. Работодателите прогнозират по-нисък ръст, като според АИКБ реалистично увеличение от 5-6% би означавало около 650 евро. И двете страни подчертават, че конкретен размер все още не е обсъждан.

Четири показателя с равна тежест вероятно ще участват в новата формула за определяне на минималната работна заплата. Това стана ясно след втория кръг от преговори на работната група, която разработва нов механизъм.

Четирите показателя, всеки с тежест от 25%, са - ръстът на цените в малката потребителска кошница, нивото и разпределението на работните заплати, включително медианната заплата и нейният ръст, ръстът на средната годишна брутна заплата, дългосрочният ръст на производителността на труда.

Синдикатите не приемат малката потребителска кошница като достатъчно надежден показател. Заради липсата на време тя вероятно ще се използва само при определянето на минималната заплата за 2027 г. От НСИ очакват през следващата година да разработят методика за измерване на издръжката на живота, която да бъде включена във формулата от 2028 г.

Спор има и за периода, за който ще се изчислява производителността на труда. Обсъждат се данните за последната година, за пет или за седем години.

Отделно остава въпросът за показателя за адекватност на минималната заплата, за който говори Гълъб Донев. Той ще се изчислява веднъж на четири години и се очаква да бъде свързан с 50% от средната основна заплата.

Работодателите виждат възможност за използване на новия регистър на заетостта, но КНСБ не приема този вариант. Президентът на синдиката Пламен Димитров заяви, че регистърът все още не е достатъчно надежден и не е ясно как ще се контролира достоверността на данните за възнагражденията.