Кметът на Велико Търново Даниел Панов официално сезира Министерството на културата и Областната дирекция на МВР в старата столица с искане за санкционна процедура и налагане на тежки глоби за оркестър, снимал кючек на Паметника на Асеневци.

Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Видеозаписът с изпълнението на кючека най-вероятно е с търговска цел, защото на кадрите са публикувани телефоните за контакт с оркестъра.

Клипът най-вероятно е сниман в края на юли, но видеото, направено пред паметника на царете от династията на Асеневци, днес се появи в социалните мрежи и предизвика сериозно обществено недоволство.

Като автор на произведението се самоопределя групата „Трио Бенд“. Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“ под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки.

Клипът натрупа хиляди гледания и бързо спечели одобрението на любителите на този стил музика.

Една от ярките емблеми на Велико Търново и на България по света е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, при това – с търговска цел. Това не може да остане без санкция, коментира Панов.

След като стана ясно, че ще бъдат взети мерки, музикантите започнаха да свалят видеата от социалните мрежи.