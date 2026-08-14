Заловиха 52-годишен мъж след уговорена среща с тийнейджър в Стара Загора, съобщиха от прокуратурата.

На 13 август прокуратурата е започнала разследване за това, че в интернет сайт, той е установил контакт с 15-годишно момче.

Проверката е започнала на 4 август, когато е подаден сигнал в полицията. След проведена мобилна комуникация, те се срещнали в района около жп гарата в града, като по първоначални данни мъжът целял извършване на блудствени действия.

Такива не са били осъществени, тъй като по време на срещата наблизо се намирали трима приятели на тийнейджъра - момчета на 13 г. Те се приближили и мъжът избягал.

Едно от децата е подало сигнал на тел. 112. Самоличността на 52-годишния мъж е установена и той е задържан.

По делото се извършват разпити на свидетели, назначени са експертизи и други с цел изясняване на всички факти и обстоятелство по случая, след което наблюдаващият прокурор ще прецени събраните доказателства с оглед повдигане на обвинение.