Проф. Петко Салчев е освободен от длъжността заместник-министър на здравеопазването със заповед на министър-председателя Румен Радев. Жт Министерството на здравеопазването уточняват, че Салчев напуска поста по собствено желание.

Проф. Салчев беше назначен за заместник-министър на здравеопазването на 20 май 2026 г. заедно с Ивиан Бенишев. Той беше част от екипа на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. И отговаряше за дирекциите „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Здравно-информационни системи“, „Лекарствена политика“ и „Обществено здраве“.



В ресора му влизаха още Изпълнителната агенция по лекарствата, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и няколко национални здравни центъра и регионалните здравни инспекции по отношение на общественото здраве и надзора на заразните болести.

Напускането на Салчев идва по-малко от три месеца след назначаването му на поста. Преди това той има дългогодишен опит в управлението на здравната система. Бил е заместник-министър на здравеопазването в периода 2003–2005 г., заместник изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, както и управител на Националната здравноосигурителна каса между 2020 и 2023 г.

Към момента няма официално съобщение за това кой ще поеме освободената позиция на заместник-министър на здравеопазването.