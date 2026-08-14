нови електрически влака "Шкода" са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 млн. евро и се финансира по националния План за възстановяване и устойчивост.

Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на "Шкода" да започнат да се движат - каза министърът на транспорта Георги Пеев:

"Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините и ако горе-долу около 280-300 вагона са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало. Ние трябва да се насочим оттук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива".

В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години - каза и вицепремиерът Атанас Пеканов: "България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенствата в страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт, е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в XX век - да има климатици, да има Интернет, да има удобства".