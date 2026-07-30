Регионалният министър арх. Иван Шишков се срещна с изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, за да обсъдят сигнали за нередности при строителството на ключови пътни обекти. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

„Надявам се, че ние, като институции, и прокуратурата сме от една и съща страна – тази, която опазва и защитава обществения интерес“, е заявил министър Шишков по време на срещата.

Сигналите включват данни за нарушения при няколко големи проекта. Сред тях са раздадените аванси за изграждането на АМ „Хемус“ и незаконното строителство на четвъртия ѝ лот. Посочени са и нередности при изпълнението на Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път и участъци 2 и 3 от АМ „Тракия“.

Темата за строителството на АМ „Хемус“ е обект на обществено напрежение от години, като основните проблеми са свързани с раздадени милиони под формата на аванси и спорове дали част от строежа е законен. През юни прокуратурата започна и нови проверки по договори на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Пред главния прокурор арх. Шишков е поел ангажимент МРРБ и подчинените му структури да окажат пълно съдействие на разследващите органи.