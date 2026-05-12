Водачът, управлявал автобуса, е придобил правоспособност през 1985 г. Роден е през 1967 г. До момента в картона му има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътища.

Изтърпявал е лишаване от правоспособност 10 месеца през 2017 г. заради ПТП след употреба на алкохол. Той се води на отчет в ОДМВР-Добрич

Водачът на влекача е роден през 1982 г. През 2000 г. е придобил правоспособност. Води се на отчет от ОДМВР-Ловеч. Има 29 нарушения, търпял е 2 лишавания от правото да управлява превозни средства.

Репортер цитира сина на загиналия при инцидента мъж, според когото автобусът е навлязъл в аварийната лента, а самосвалът е бил спрял в аварийната лента. Пътуващите в автобуса се опасяват, че техният шофьор е бил заспал.

Комисар Цурински коментира, че тази версия тепърва ще се изяснява. Установени са всички 18 участници в инцидента. Предстои снемане на сведения. В района на инцидента няма видеонаблюдения.

На място са правени проби за алкохол и наркотици на двамата водачи. Тестовете за алкохол са отрицателни, но на водача на влекача е излязъл положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Той е дал и кръвна проба, която трябва да даде окончателен резултат. Пред репортери водачът е казал, че взема лекарства.

С помощта на пожарната са извадени всички хора от автобуса.

И двамата шофьори към момента са задържани. Водачът на камиона е в добро състояние, а водачът на автобуса е в болница