Президентът Илияна Йотова се обърна към новоизбраните 240 депутати от 52-рото Народно събрание. Първият звънец точно в 10:00 ч. удари най-възрастният народен представител Румен Миланов. в залата присъства и българският патриарх Даниил, представители на различните религиозни групи в България, както и всички членове на служебния кабинет Гюров.

След традиционната реч на най-възрастният депутат и полагането на клетва от страна на новите депутати, на трибуната застана Илияна Йотова. Припомняме, че тя зае поста президент на България след оставката на Румен Радев, който пък влиза в Народното събрание като лидер на първата политическа сила "Прогресивна България", която спечели абсолютно мнозинство на предсрочните парламентарни избори.

"Позволете ми да се обърна към вас народните представители и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна, заставам с чувство на дълбока отговорност и уважение към волята на българските граждани. Благодаря за всеки подаден глас и всяка политическа сила, която участва в изборите", каза Йотова в началото на обръщението си.

"Символно е, че НС започва работа в дните, когато отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Това трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, има единни и разединени", каза още тя.

"Служебното правителство се справи, успя да спре покупкопродажбата в изборния процес", категорична беше българският президент.