За по-високи заплати настояват учителите, в противен случай може да се стигне и до протест. От Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” предлагат трудовите възнаграждения на учителите да се обвържат със средната брутна работна заплата в страната.

Председателят на синдиката д-р Юлиян Петров коментира, че очакванията към новото правителство са огромни. Експертът припомни и, че учителите са чули много обещания, но вече е време те да станат факт.

“За да има и качествено образование, куп други неща трябва да се променят. Учителите най-добре знаят какво трябва да се променя. Имаме заявка от министъра, че ще се вслушаме", каза Петров в предаването “България сутрин”.

Изискването за възнаграждение от 125% от средната брутна работна заплата не е ново.

"5% не беше увеличение, а компенсация за инфлацията. Хубаво е, че стана това нещо. Но гледаме към новия бюджет и парите за образование, които трябва да бъдат 6% от БВП. Оттам да видим увеличение на учителските заплати. Ако тези 125% ги няма, това може да бъде основание за стачки и протести", каза още Петров.

Според председателя на синдиката системата в момента не е в състояние да запази учителите. “Въпросът е да задържим най-добрите учители, младите да се задържат. Българският учител е между чука и наковалнята, няма да издържи дълго", посочи Петров.

Отпадане на НВО след 4 и 10 клас

Експертът има мнение и за друг важен въпрос - Националното външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас. По думите на Петров това е безсмислено.

“Това е стрес към учениците и техните родители. Това е една статистика, от която МОН не си взема поука. Още на 1 клас трябва да има бариера: това детенце има ли социални или езикови дефицити", категоричен е експертът.

Председателят на синдикат "Образование" смята, че в момента наказваме семействата, които са се справили много добре и са възпитали своите деца.

"Целият клас се движи със скоростта на другите с дефицитите. Не говорим за нещо брутално, но все пак да пресечем децата, които очевидно нямат тези способности. Наказани са всички ученици, които са в нормите", настоя гостът.

Според Петров повечето часове по даден предмет са претеглени спрямо средното ниво. "Където родителят е на място, той следи и е подготвил ученика да бъде на ниво. Другите родители, които това не го правят, няма да осигурят на децата лятна работа и допълнителни часове”.