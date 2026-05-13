Първият полуфинал на Евровизия в Австрия приключи, като от 15 изпълнтели бяха избрани 10, които да продължат на големия финал.

Шоуто беше излъчено по БНТ, тъй като тази година България участва на песенния конкурс. Българската представителка DARA обаче ще пее на втория полуфинал.

Оценките на участниците бяха формирани като комбинация от вота на журито, както и на зрителите, които могат да гласуват със SMS за фаворитите си.

Ето и кои от участиците ще продължат на финала:

Гърция - Акилас - "Ferto"

Финландия - Линда Лампениус и Пете Парконен - "Liekinheitin"

Белгия - Есила - "Dancing on the Ice"

Швеция - Фелисия - "My System"

Молдова - Сатоши - "Viva, Moldova!"

Израел - Ноам Бетам - "Michelle"

Сърбия - LAVINA - "Kraj mene"

Хърватия - Lelek - "Andromeda"

Литва - Лион Чека - "Sólo quiero más"

Полша - Алиция - "Pray"

Освен в паузите бяха представени и песните на две от страните от "Голямата петорка" на основателите на конкурса - Сал да Винчи от Италия с парчето "Per sempre sì" и германският участник Сара Енгелс "Fire".

Към тях на големия финал на конкурса ще се присъединят и останалите участниците от "Голямата петорка" - Великобритания и Франция (без Испания, които бойкотират тази година конкурса), както и домакина Австрия и още 10 други претенденти, които ще бъдат излъчени на втория полуфинал. Той ще се проведе в четвъртък от 22:00 часа българско време.

Финалът е в събота, отново от 22:00 часа, като също ще бъде предаван по БНТ.

Организаторите обещават голямо шоу, тъй като тази година се отбелязват 70 години от първото издание на конкурса.

На тазгодишното издание на Евровизия участват общо 35 държави, а на финала ще участват 25.