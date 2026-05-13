Министерският съвет на заседание от 10:00 ч. предстои да разгледа проект на решение за освобождаване и назначаване на областни управители, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е включен и проект на решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Министрите ще обсъдят и промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет през 2009 г.

Кабинетът предстои да определи представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Правителството се очаква да приеме предложение до президента за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав, както и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ длъжността на вакантен пост, изискващ висше офицерско звание.

На 8 май парламентът избра Румен Радев за министър-председател и одобри предложеното от него правителство, което положи клетва. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима вицепремиери и 18 министри.

Премиерът Румен Радев очерта приоритетите пред новото правителство и подчерта, че успехът ще зависи от тясното взаимодействие между правителството и Народното събрание.