Документалния трилър „Разкрито: Сянката“, дело на журналистите Калин Руменов и Орлин Филиповски, ще бъде представен тази вечер от 18:50 ч. в Cinema City в Бургас.

Лентата е разказ по действителен случай за най-големия банков обир в България през XX век. А в центъра на историята е бивш полицай, охранител на Тодор Живков и впоследствие служител в охранителна структура, свързвана с Бойко Борисов.

В продукцията участват действащи и бивши представители на правораздавателната система - полицаи, следователи, прокурори, съдии и адвокати, които хвърлят допълнителна светлина върху случая. Режисьор на лентата е Георги Кръстев, а операторската работа е поверена на Красимир Делчев и Георги Мезан.

Още преди официалната премиера, тийзърите и трейлърът на филма натрупаха сериозен интерес, като събраха близо 4 милиона гледания в социалните мрежи.

„Разкрито: Сянката“ е част от проекта „Разкрито“ и представлява изцяло нов формат в българското кино, насочен към жанра „true crime“. Предишният филм от поредицата, Разкрито: Германците, беше посветен на трагично загиналия варненски полицай Филип Филипов.

Продукцията е с времетраене 61 минути и е реализирана с подкрепата на Фонд „Култура“ към Община Варна.