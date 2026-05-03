82-годишна жена на гръцкия остров Хиос е станала жертва на брутално малтретиране от своята домашна помощница от България, след като скрита камера е заснела шокиращи кадри на насилие. Сигналът е подаден от близките на пострадалата, които се усъмнили в отношението към нея, предаде кореспондентът на „24 часа“.

По случая е започнало разследване от гръцката полиция. Камерата, инсталирана от сина на възрастната жена на 30 април, е заснела как 67-годишната българка нанася удари на безпомощната жена в продължение на около десет минути.

По думите на сина на пострадалата семейството е търсело човек, който да осигури постоянни грижи за възрастната жена заради влошеното ѝ здравословно състояние. След препоръки те се спрели на жената, която поела грижите в дома на семейството.

Съмненията за нередности възникнали, след като близките забелязали промени в състоянието на 82-годишната. По-късно скрита камера, поставена от сина, заснела кадри на насилие, при които помощницата упражнява физически тормоз над безпомощната жена.

Заподозряната е задържана за разпит, като срещу нея се очаква да бъдат повдигнати обвинения за причиняване на телесна повреда и упражняване на насилие над уязвимо лице. Властите проверяват дали става дума за изолиран случай или за продължително малтретиране.

Пострадалата е настанена под лекарско наблюдение, а социалните служби са поели грижата за нея. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и поставя въпроса за по-строг контрол върху лицата, полагащи грижи за възрастни хора.