Първият етап на Giro d'Italia 2026 завърши с драматичен и изпълнен с напрежение финал в Бургас. Малко повече от километър преди финалната линия масово падане елиминира голяма част от фаворитите за етапната победа. Сред пострадалите бяха топ спринтьори като Кейдън Гроувс и Дилан Груневеген, които останаха на асфалта и загубиха шансове за успех.

Кейдън Гроувс получи охлузвания по двете ръце и лакътя на финала на етап 1. Очаква се утрешният втори етап да започне без особени проблеми., обявиха на страницата си Alpecin Premier Tech.