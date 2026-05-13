Деветима нови народни представители от „Прогресивна България“ положиха клетва в началото на пленарното заседание. Те заемат местата на избраните съответно за министър-председател и министри в новото редовно правителство на България.





Председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави новоизбраните народни представители и пожела на всички „ползотворна работа в името на обществото“.

На 8 май парламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател и предложения от него кабинет, който положи клетва. По-късно новото редовно правителство встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет.