Фотографска изложба, посветена на 150 години от рождението на световноизвестния румънски скулптор Константин Брънкуш, ще бъде открита на 15 май от 16:30 часа в Културен дом НХК в Бургас.

Експозицията се организира от Посолството на Румъния в Република България и Почетното консулство на Румъния в Бургас с подкрепата на Община Бургас. Изложбата представя живота, творческия път и наследството на един от най-влиятелните модерни скулптори на XX век, чието изкуство оставя трайна следа в световната култура.

Събитието е посветено на 150-годишнината от рождението на Константин Брънкуш и ще се проведе с участието на представители на Окръжния център за съхраняване и популяризиране на традиционната култура „Горж“ от Румъния.

Изложбата ще бъде подредена в пространството на Културен дом НХК и ще даде възможност на бургаската публика да се докосне до творческата вселена на един от големите новатори в модерното изкуство.