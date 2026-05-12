Интересна сутрешна новина! Гражданин подал сигнал в Инспекцията по труда и Нова тв, че 10-годишно дете продава билети в автобус на “Бургасбус”.Интересна тема! Дали когато децата полагат труд под наш контрол е експлоатация, или трябва да го стимулираме? Аз не се срамувам, че мой служител е позволил на едно дете да бъде полезно. Напротив – гордея се и със служителя, и с детето.Защото вярвам, че децата трябва да растат с усещане за труд, уважение към хората и желание да помагат. Не само пред телефоните, а реално.И ако бъде наложен акт за тази ситуация, ще го платя с лични средства. Между другото детето е познато в „Бургасбус“. От месеци пътува редовно по линията, помага на възрастни хора да се качват и слизат, чекира им картите, съдейства при свалянето на рампата за хора с увреждания и с желание помага на шофьора, когато има нужда. Дете, което е увлечено от професиите в градския транспорт. Нека бъдем честни – има огромна разлика между експлоатация и възпитание в труд, дисциплина и отговорност. И сега се сещам, същият този шофьор от репортажа спаси наскоро човешки живот, но никой не подаде сигнал до националните медии за него.