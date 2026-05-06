Колоездачна обиколка на община Поморие - „Giro d’Pomorie“, която трябваше да се проведе утре, се отменя. Това съобщи пресслужбата на местната власт. И обяви причината- полученият официален отказ от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за съгласуване на трасето по републиканската пътна мрежа.

Иначе, по план, събитието трябваше да ознаменува историческото домакинство на България за престижния италиански гранд тур Giro d’Italia, като финалът на първия етах е на 8 май. А

„Giro d’Pomorie“ бе замислено като връхната точка на местните празници, по повод Деня на Поморие. И трябваше да се превърне в събитие, което съчетава професионалния спорт с вдъхновението и енергията на млади колоездачи от различни възрастови групи.

Организаторите - Черноморския колоездачен клуб „Поморие“ бяха подготвили 27-километров маршрут със старт при Музея на солта, преминаващ през Каменар, Каблешково, Медово и Бата, и завършващ в село Страцин.

Въпреки това Бургас и регионът продължават да бъдат във фокуса на международното колоездачно внимание с Giro d’Italia.