В периода 15 – 17 май 2026 г. в акваторията на Бургаския залив, в района на кв. „Крайморие“ и остров Света Анастасия, ще се проведе първото издание на международната ветроходна регата Kraimorie Cup 2026 за клас Optimist.

Събитието се организира от яхт клуб „Бургас“ със съдействието на Община Бургас и е част от официалния спортен календар на града. Провеждането на регатата съвпада и с инициативите, посветени на Деня на българския спорт.

Очаква се участие на състезатели и клубове от България и чужбина, като регатата има амбицията да се превърне в традиционно международно събитие в календара на българското ветроходство.

Организаторите са подготвили не само състезателна програма, но и специални активности и изненади за децата между отделните състезателни дни.

Kraimorie Cup 2026 се реализира с подкрепата на Община Бургас, Българската федерация по ветроходство, Пристанище Бургас и партньорите на събитието.

Официалното откриване ще се състои на 16 май 2026 г. от 11:30 ч. на порт Крайморие.

Официалната церемония по награждаването и закриването на регатата ще се проведе на 17 май 2026 г. от 16:30 ч., в Деня на българския спорт.