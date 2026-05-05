„Доверието между лекар и пациент не се печели с обещания, а с резултати и отношение. Работата ми с онкоогичноболни пациенти ме научи, че зад всяка операция стои история на болка надежда и голяма отговорност. Няма две еднакви лица, две еднакви тела или две еднакви нужди“. Това е убеждението на д-р Красимир Кенолов в работата му като естетично-пластичен хирург с над 24-годишен опит. От 2012 година той работи в днешната Клиника по онкологична хирургия към Комплексния онкологичен център в Бургас, като връща към пълноценен живот хора, преминали през различни онкологични заболявания. Едно от тях безспорно е ракът на гърдата – заболяване, което „удря“ директно по женствеността дамите. Екип от хирурзи от КОЦ извърши преди 5 години първата в морския град едномоментна реконструкция на гърдата и направи Бургас един от центровете, където тя е възможна.

Д-р Кенолов е убеден, че съвременните технологии и естестетика вървят ръка за ръка. Той е специализирал в България и чужбина при световнопризнати имена, работи по най-съвременни методи и не спира да се развива. Защото вярва, че доверието на пациентите е най-важното в общия им път към успешен край.

- Д-р Кенолов, над 4 хил. са жените, регистрирани в Комплексния онкологичен център в Бургас с рак на гърдата, много от тях са в активна възраст, както в професионален, така и в личен план. Някои от тях са в активна фаза на лечение и тепърва им предстои да направят своя избор за предстоящата операция. Освен онкологичната част, е важно и връщането към женствеността, какви са възможностите?

- Основната възможност е онкопластичната хирургия. Тя съчетава радикалната онкологична операция с принципите на пластично реконструктивната хирургия. Целта е да не се оставят деформиращи и стигматизиращи белези и да се запази или възстанови формата на гърдата чрез:

Едномоментна реконструкция (веднага по време на премахването на тумора).

Отложена реконструкция (на по-късен етап) с доста по сложна реконструктивна техника.

Симетризиращи операции на другата гърда за постигане на пълен естетичен баланс.

- Една от тях е едномоментната реконструкция при мастектомия, която набира все по-голяма популярност. Кога това е приложимо?



- Тя е приложима, когато заболяването е открито в стадий, който позволява запазване на кожният плик след премахване на млечната жлеза Решението се взема след преценка на онкологичния риск. Най-често се прилага при:

Ранен карцином на гърдата или след благоприятно повлиял се напреднал карцином от предоперативната химиотерапия

Профилактична мастектомия при доказана генетична предразположеност или при лобуларни карциноми.

Пациенти, при които не се очаква масивна лъчетерапия веднага след операцията.

- Има ли Бургас опит в извършването на тази операция?

- Да, Бургас има сериозен опит. Първата такава операция в града е извършена преди 5 години от екип на КОЦ-Бургас. Днес това е утвърдена практика за мен и колегите ми, което превръща центъра в регионален лидер в това направление.

- Как протича тя?

- Операцията е едномоментна, двукомпонентна и се извършва в една обща анестезия:

Деструктивна част: отстранява се цялата млечна жлеза понякога със зърното и ареолата ако е необходимо като се запазва кожният плик, ако е допустимо може да се съхрани и ареолата.



Реконструктивна част: Веднага се поставя постоянен силиконов имплант или врвменен тъканен експандер . Така пациентката се събужда след операцията с възстановен обем на гърдата.

- Всички ли жени са подходящи?

- Не, не всички. Има строги медицински критерии. Процедурата не е подходяща при:

Много напреднал стадий на рака, изискващ агресивно облъчване.

Тежки придружаващи заболявания (неконтролиран диабет, тежки сърдечни проблеми).

Активни пушачи (тъй като никотинът влошава кръвоснабдяването на кожата и пречи на заздравяването).

- Какво трябва да знаят дамите, които се решават да предприемат реконструкция?

- Важна е психическата подготовка. Реконструкцията помага за самочувствието, но е важно да се знае, че тя е многоетапен процес, който понякога изисква повече от една интервенция.

Екипността: Важно е пластичният хирург и онкологът да работят заедно от самото начало.

Резултатът: Целта е естествен вид, при максимална онкологична радикалност.

- Какви са възможностите, които дава КОЦ-Бургас в пластичната хирургия?



- Центърът предлага пълен спектър от онкопластични услуги:

Реконструкция на гърдите с импланти или собствена тъкан.

Оформяне на ареола и зърно като последващ етап от реконструкцита на гърдата

Корекции на дефекти след предишни операции.

Естетична хирургия при доброкачествени формации.

- Приложима ли е и за други видове онкологични заболявания?

- Да, при кожни тумори (особено по лицето). Използват се специални пластики за затваряне на дефектите, така че да не се нарушава мимиката и естетиката.

При мекотъканни тумори по тялото и крайниците: Възстановяване на функцията и формата чрез тъканни присадки и ламба.