Първият полуфинал на конкурса за песен на "Евровизия" снощи, проведен във виенската зала "Винер Щатхале", беше помрачен от напрежение около участието на Израел.

Както се очакваше, израелският представител беше освиркан, а организаторите спретнаха скандал със скандирания в началото на изпълнението.

Преди песента "Мишел" да започне, по телевизията ясно се чуха скандирания "Спрете геноцида", отнасящи се за продължаващия конфликт в Ивицата Газа. Въпреки че организаторите предварително бяха заявили, че няма да цензурират и заглушават негативните реакции спрямо Израел, в последствие те изтриха въпросните скандирания от официалния запис на изпълнението в YouTube.

"Спрете геноцида" изчезна от записите

В социалните мрежи има видеа от оригиналната атмосфера, на които скандиранията се чуват.

От EBU коментираха, че проблемът е бил бързо решен чрез премахване на звука от публиката от излъчването.

В официално изявление EBU уточни, че излъчват чист звук от публиката по време на определени моменти от шоуто, включително въведенията и заключителните сегменти на всяко изпълнение. Това позволи скандиранията на протестиращите да бъдат чути на живо.

В последствие обаче се оказа, че в публикуваните от организаторите записи на концертните изпълнения в YouTube скандиранията в началото на песента на Израел са изтрити и вече не се чуват.

Песента "Мишел" има части на френски, английски и иврит. Когато започна частта на иврит, в залата ясно се чуха освирквания.

Четирима са изведени от залата

Безпокойството от скандиранията продължи по време на изпълнението на Ноам Бетан и в крайна сметка охраната се намеси.

Четирима души бяха ескортирани от мястото на събитието заради проблемно поведение. В изявлението на EBU и ORF се уточнява, че макар само един протестиращ да е скандирал по време на излъчването, останалите също са били отстранени заради риск от съучастие. Организаторите подчертаха, че основната цел е била да се поддържа среда, в която всички фенове да могат да се насладят на шоуто без прекъсване.

"Чух освиркванията, но след това чух и овациите на израелци в залата, които вдигаха шум и ме подкрепяха", коментира Бетан малко след представлението. "И това веднага повдигна духа ми и стопли сърцето ми. Изпълни ме, даде ми сила", заяви той.

Миналия месец Бетан обави, че репетира под звуците на освирквания на хора от неговия екип, за да бъде подготвен.