Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи Томислав Дончев пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Преди малко сме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на господин Борисов е свалена. С решение на въпросната комисия. Това през всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже, политическо решение, но в никакъв случай институционално", каза Дончев.

По думите му не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на Министерство на вътрешни работи с традиционни проблеми с организираната престъпност.