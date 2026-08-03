Българският пилот Никола Цолов получи сериозно признание от изпълнителния директор на Формула 2 Бруно Мишел, който го определи като фаворит за шампионската титла през този сезон.

Цолов е лидер в генералното класиране с 20 точки аванс пред италианеца Габриеле Мини преди подновяването на сезона на пистата „Монца“ между 4 и 6 септември.

„Никола Цолов е винаги в челото. Бих казал, че на „Спа“ уикендът му беше посветен на това да ограничи щетите, тъй като можеше да загуби повече точки. Но той отново беше в челото и е фаворитът в шампионата, определено“, заяви Мишел в анализ за официалния канал на Формула 2.

По думите му българинът впечатлява със своето постоянство и умението си да извлича максимума от автомобила.

„Той е силен, отдаден, разбира много добре колата и това важи за всички писти. Удоволствие е да гледаш как се състезава Цолов, защото той е много силен пилот. Не съм изненадан, че той води в класирането“, добави шефът на Формула 2.





Битката за титлата остава отворена

Въпреки лидерската позиция на Цолов, Мишел очаква оспорвана битка до края на сезона.

Той посочи, че миналогодишният шампион Рафаел Камара отново се е включил в надпреварата след силното си представяне на „Спа“, а вторият в класирането Габриеле Мини също остава сериозен претендент за титлата.

„Мини и Камара знаят, че Цолов е фаворитът и те ще трябва да го победят. Сезонът е дълъг и предстоят да се случат много неща. Мисля, че битката между тези трима пилоти ще бъде много интересна до края на сезона“, коментира Мишел.

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Според него, макар Никола Цолов да не доминира така убедително, както в началото на кампанията, той продължава да бъде човекът, когото останалите преследват.

„Финалът на сезона ще бъде много интересен както при пилотите, така и при отборите. Предстоят още много състезания, но битката остава открита между тези трима топ пилоти“, заключи изпълнителният директор на Формула 2.