Броени дни остават до едно от най-мащабните бойни ММА шоута, провеждани у нас – BRAVE 107. То ще бъде на 1 август в зала "Арена Бургас".



Сред акцентите на вечерта е суперфайт във формат К1, в който най-успешният елитен кикбоксьор на България Стоян Копривленски ще се изправи срещу издръжливия и непредвидим нидерландец Джоуи Клейнбърг, известен с прозвището „The Red Devil". За бургаския боец двубоят е поредна стъпка от пътя му към титлата в К1 МАХ World.

В подгряващ мач, малко преди официалната церемония по откриване, друг световен шампион по К1 – Атанас Божилов от Бургас, ще излезе срещу украинеца с португалско гражданство Дима Глевка, активен професионалист едновременно в К1, ММА и муай тай, с амбиции за участие в големите международни бойни организации.

Събитието се провежда за пореден път у нас благодарение на съдействието на Община Бургас и партньорите на BRAVE за България – Българска Бойна Агенция, след като организацията вече остави силно впечатление с изданията си BRAVE 86 и BRAVE 97 в морския град.

Сред останалите бойци, включени във файт картата, са Павел Владев, Калоян Колев, Антон Янчев, Деян Галинов, Делян Георгиев и Божидар Иванов. Заради контузия по време на подготовка от картата отпадна Николай Атанасов, който трябваше да срещне Магомед Идрисов, боец с 12 победи и част от отбора на Хабиб Нурмагомедов. На негово място ще излезе Очоа.

Като централен двубой на вечерта е обявена срещата между Калоян Колев и французина Салим ел Уасиди, наричан „Бизона". Победа за Колев би му отворила път към претенции за титлата на BRAVE в лека-тежка категория, спечелена наскоро от Мохамед Саид Маалем.

Голям интерес предизвикват и изявите на бургаските бойци Павел Владев и Антон Янчев. Владев, с рекорд от 10 победи и едно поражение, ще се изправи срещу гръцкия боец Мухамет Кир Ахмед, познат като „Тракийският гладиатор". Янчев пък очаква трудна задача срещу грузинския джудист и ММА състезател Бачо Чикаидзе – опитен 29-годишен боец от Тбилиси, за когото това ще бъде трети мач в BRAVE, след досегашен актив от 4 победи без загуба.

Сред останалите двубои са и завръщането на варненеца Деян Галинов срещу французина Морган Гболу в категория до 79 кг, както и сблъсъкът между непобедения българин Делян Георгиев и индиеца Оваис Якуб, тренировъчен партньор на Нурмагомедов и Ислам Махачев.

Дебют в клетката на BRAVE ще направи и Божидар Иванов от Бургас, който ще се изправи срещу латвиеца Ричардс Озолос, известен с прозвището „Лъвското сърце". Двубоят се очаква да предложи зрелищна битка между двама физически впечатляващи и бързи бойци.





Ето интригуващите имена и срещите от подгряващата файт карта:

1. ММА - средна категория – Георги Петров – Хюсеин Селим

2. ММА - полусредна категория - Кристиян Канев - Денислав Кокаланов

3. ММА - лека категория - Никола Митев – Гео Гатев

4. ММА - перо - Пламен Димитров - Георги Куртев

5. ММА – перо - Милен Желязков - Руси Хаджиев

6. ММА – тежка категория - Йон Григоре (Рум)- Симеон Кичуков

7. ММА - полусредна - Shukurullo Manonov (Азербайджан) - Виктор Григоров

8. К1– средна категория - Дима Глевка (Португ.) - Атанас Божилов