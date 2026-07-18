Летният туристически сезон в България се развива с темповете на миналата година, а отчетеното в началото на лятото изоставане вече е преодоляно. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред журналисти в село Лозенец, община Царево.

По думите му данните от Единната система за туристическа информация показват, че първоначалният спад е наваксан. "Ако продължим добрата работа съвместно с бизнеса и местните общности, очаквам при добро време през септември да имаме дори ръст в края на сезона", каза Димитров.

Той добави, че курортите са запълнени, а първоначалното изоставане от около 200 000 туристи вече е компенсирано.

Димитров заяви, че Министерството на туризма ще продължи активното популяризиране на България като туристическа дестинация, като в рекламната кампания ще бъдат включени и известни личности. Според него благоприятните метеорологични условия и силният туристически интерес в Европа създават предпоставки за успешен летен сезон.

Министърът е в Лозенец по повод фестивала „Арт Поток“. В рамките на събитието ще бъде представена класацията на списание „Травъл енд Лайфстайл“ (Travel&Lifestyle) за най-добрите ресторанти по българското Черноморие за 2026 г.

Отличените заведения са оценени по критерии като качество на кухнята и обслужването, атмосфера и цялостно гастрономическо преживяване. Според организаторите инициативата има за цел да насърчи високите стандарти в ресторантьорството и да утвърди българското Черноморие като привлекателна кулинарна дестинация.