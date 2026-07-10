Тир предизвика жестоко меле днес 14.06 ч. На АМ „Тракия“ край Карнобат. Тежкотоварният камион, пътуващ от Бургас към София е отнесъл мантителата и помел две коли, пътуващи към София, с които са се придвижвали общо трима човека.

Единият от тях е затиснат в купето на една колите, другите двама - извадени, като е трудно да се прецени степента им на наранявания. За тя е изпратена въздушна линейка. Шофьорът на тира не е пострадал, по първоначални данни.

Трафикът се отбива по стария път Карнобат - Айтос – Бургас.