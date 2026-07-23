Маестро Стефан Диомов ще представи най-новата си фотоизложба „7 дни на Канарските острови“ – визуален разказ за красотата, атмосферата и неповторимото очарование на едно от най-предпочитаните места за пътуване в света.

Експозицията включва 24 фотографии, заснети през месец март 2026 г., които разкриват личния поглед на автора към пейзажите, природата и колорита на Канарските острови. Чрез своите кадри Диомов отново кани публиката да се отправи на пътешествие – този път към островен свят, съчетаващ вулканични пейзажи, океански хоризонти и неповторима атмосфера.



През годините Стефан Диомов превърна в своеобразна традиция да споделя впечатленията си от своите пътувания чрез фотографски изложби. Неговите фоторазкази са срещи с различни култури и места по света, представени през погледа на творец, който търси красотата и емоцията във всеки кадър.

Сред представените през годините изложби са „Спектакълът на водопадите Игуасу“, „Мигове от моите сънища“, „Светът в 24 кадъра“ и „Там, някъде на юг…“, в които авторът разказва за свои пътувания до едни от най-впечатляващите кътчета на света.



Новата изложба „7 дни на Канарските острови“ е естествено продължение на тази фотографска поредица, в която маестро Диомов съчетава любопитството към света с умението да улавя мигове, носещи настроение и вдъхновение.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 03 август 2026 г. от 20:00 часа на сцена „Охлюва“ в Бургас. В празничната програма ще участват Група „5-те сезона“, Марияна Добрева, Теодора Илиева, Божидар Неделчев и ВГ „Изгревчета“.

В края на вечерта гостите ще могат да гледат и 15-минутния филм „7 дни на Канарските острови“ с автор Стефан Диомов.



Фотоизложбата ще бъде експонирана в алеята пред Културен център „Морско казино“ от 03 до 31 август 2026 г. и ще бъде достъпна за всички жители и гости на Бургас.

Заповядайте на едно пътуване през обектива на Стефан Диомов – с фотографии, музика и истории от Канарските острови.