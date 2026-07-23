Водещият бразилски производител на млечни продукти – „Diolac“ проявява интерес към партньорство с държавното дружество „Ел Би Булгарикум“.

Новината стана ясна по време на среща между екипа на „Ел Би Булгарикум“, воден от изпълнителния директор Николай Стойнев, и делегация на Българо-бразилския културен институт, съобщиха от държавната компания. Делегацията е била ръководена от директора на института Клеомар ди Кастро.

По време на разговорите българската страна е представила научния и производствения си потенциал. Акцент е поставен върху пробиотичната серия PROWAY, традиционните български закваски и дейността на развойния център на дружеството, които са предизвикали интереса на гостите.

Интересът от Diolac идва в период на обществено внимание към българската компания. През 2024 г. управлението ѝ беше тема на парламентарен дебат заради ценовата политика и търговските резултати.

Двете страни са обсъдили и спецификите на бразилския пазар, както и създаването на продукти, съобразени с международните потребителски предпочитания, но запазващи автентичността на българските закваски.

Делегацията е дегустирала част от продуктите на „Ел Би Булгарикум“, сред които пробиотично кисело мляко, айрян, сирена, кашкавал и лиофилизирани закваски за домашна употреба.