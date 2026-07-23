Филиалът на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" в Бургас разширява обучителната си програма с две нови бакалавърски специалности. Това съобще пресслужбата на Общината. Освен досегашната „Актьорство за драматичен театър", от новата учебна година в морския град ще се предлагат и специалностите „Анимация и филмов дизайн" и „Танц и пърформанс".

„Анимация и филмов дизайн" вече запълни всичките осем обявени места и се превръща в първата специалност на филиала с изцяло реализиран прием. Обучението ще се провежда под ръководството на проф. д-р Радостина Нейкова и екип от специалисти в областта на анимацията, киното и визуалните изкуства.

Интересът към „Актьорство за драматичен театър" също е висок. До момента са приети 10 студенти, а през септемврийската сесия ще има възможност за прием на още осем души, разпределени между държавна поръчка и платено обучение.

Все още има свободни места и за втората нова специалност –- „Танц и пърформанс". Тя е определяна като една от най-иновативните образователни програми в страната. А според кмета Димитър Николов, силните танцови традиции и школи в Бургас създават добра основа за развитието на тази специалност и за привличане на млади хора, търсещи съвременно артистично образование. Програмата е единствената в България, предлагаща цялостно академично обучение по пърформанс, а зад нея стоят имена като проф. д-р Леонард Шурелов, сценографът Пенко Танчев, хореографите Станислав Генадиев и Петя Стойкова.

Документи за специалностите „Актьорско майсторство" и „Танц и пърформанс" ще се приемат онлайн от 26 до 28 август, а приемните изпити ще се проведат на 1 и 2 септември в Драматичен театър „Адриана Будевска".

Разширяването на филиала е част от стратегията на Бургас за развитие на културата и творческите индустрии и е в контекста на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.